İzmir, Kupa Volley'e Hazır

İzmir'de yarın başlayacak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley serisinin basın toplantısı yapılırken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İzmirlileri salona davet etti.





İzmir'de yarın başlayacak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley serisinin basın toplantısı yapılırken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İzmirlileri salona davet etti.



Vestel Venüs Sultanlar Liginde final etabına kalan 8 takım arasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank kupayı almak için birbirleriyle mücadele edecek. Turnuva öncesinde yapılan tanıtım toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Danışmanı Neslihan Demir Güler ve takım kaptanları katıldı.



Toplantıda konuşan Üstündağ, İzmirli sporseverlere iyi bir turnuva izletmek istediklerini söyledi. Üstündağ, "Geçen hafta Malatya'da düzenlenen erkekler serisinden sonra bu hafta da kadınlar serisi için İzmir'e geldik. Dünya'nın en değerli ligleri arasında olan Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele eden 8 takım yarın AXA Sigorta Kupa Volley serisinde sahne alacak. Dünyanın en iyi takımlarını İzmirlilere izletmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.



Voleybolunun önemli isimlerden Neslihan Demir Güler, kadınlar voleybolunda Türkiye'nin bir ekol olduğunun altını çizerek, "Türk voleybolu sayısız başarıdan sonra dünyada ekol haline geldi. Başarılarda emeği geçen TVF'nin parçası olduğum için çok mutluyum. Voleybol bizim ikinci ailemiz ve ailemizi yalnız bırakmayacağız. İyi olan kazansın" diye konuştu.



Basın toplantısının 3 sürpriz konuğu da vardı. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle toplantıda bulunan Selin Ambarcı, Mustafa Bal ve Enes Aydoğdu; ellerindeki çiçekleri kaptanlara verirken, ortaya oldukça neşeli görüntüler çıktı.



- İzmir

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