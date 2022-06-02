İzmir, Kurtuluşun 100'üncü Yılı İçin Büyük Yürüyüşe Hazırlanıyor. Tunç Soyer: "Türkiye Tarihinin En Görkemli Kutlaması Olacak"

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kocatepe'den İzmir'e yürüyeceklerini belirterek, "400 kilometrelik yolu 14 günde yürüyeceğiz. İzmir'de düzenlenecek 9 Eylül kurtuluş etkinliklerine kavuşmayı hedefliyoruz. O akşam İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu kutlama ile ilgili, tamamı sürpriz olduğu için söylemeyeceğim ancak Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bugün düzenlediği tanıtım toplantısında, düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarına ilişkin detaylı bilgi verdi. Tanıtım toplantısına Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"CUMHURİYET'İMİZİN İKİNCİ YÜZYILINI KUTLAYACAĞIZ"

Kurtuluşun 100'üncü yılına denk gelen 9 Eylül 2022 tarihi öncesinde görkemli bir kutlama programı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Şehrimizin kurtuluşunu bir asrı tamamladığı bu yıl, bizim için barışın 100 yıllık hikayesidir. 9 Eylül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümüdür. Bu yıl, aynı zamanda umudun şehridir. Bu yılı kutlayarak aynı zamdan Cumhuriyeti'mizin ikinci yüz yılını kutlayacağız. Hiç şüpheniz olmasın, çocuklarımıza bırakacağımız ikinci yüzyıl da barışın simgesi olacak. Barışı koruyabilmemiz için savaşın matematiğini anlamamız lazım. Savaşın üç temel dinamiği var. Sevgi eksikliği, yetinme yoksunluğu ve birbirimize güven yoksunluğu. Yani birbirimizi yeterince sevmememiz, elimizdekini yemeyip vahşi bir hırs ile daha fazlasını istememiz. Kutuplaştırma ikliminin sonucu olarak birbirimize güveni kaybetmemiz, barışın korunmasına engel haline geliyor. Bu matematik karşısında ancak doğamızdan gelen bir panzehirle mücadele edebiliriz. O da uyum. Uyum, o kadar sınırsız bir güç ki günü geldiğinde binlerce insanın canının kurtarabilir. Bu nedenle şehrimiz İzmir'in özündeki uyum kültürüne dört elle sarılıyoruz. Gemileri yıkmak kolay, parçalamak çok kolay. Önemli olan o geminin içinde olanlarla o gemiyi sürdürebilmek. Çünkü o gemi su almaya başlayınca aslında hepimiz batıyoruz, bir orman yandığında aslında hepimiz yanıyoruz, deprem olduğunda hepimiz o enkazın altında kalıyoruz. Biz, bu nedenle uyumu seçtik. Biz, kutuplaştırıcı siyasetten asla medet ummadık. Çünkü bizim için siyaset, hamaset üretmenin değil hayatı iyileştirmenin sanatıdır."

400 KİLOMETRELİK BÜYÜK YÜRÜYÜŞ

Başkan Soyer, 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında büyük bir yürüyüş yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Askeri dehası ile dünya tarihine yön veren, sayısız cephede tartışılmaz zaferler kazanan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, verdiği onca savaştan sonra en büyük zaferin barış olduğunu göstermiştir. O yüzden 'Yurtta barış, dünyada barış' demiştir. Biz, bu vasiyetten yola çıkarak İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına kavuşturan bu tarihi yıl dönümünü 'barışın yüzyılı' olarak tanımlıyoruz. Kurtuluşun 100'üncü yılında İzmir'de uyumu çoğaltmak ve barışı sağlamak için birçok etkinlik hazırladık. Bunlardan bazıları; Kocatepe'den İzmir'e bir anma yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yolculuk, 25 Ağustos akşamı 14 kilometrelik gece yürüyüşü ile başlayacak. Kafile, Kocatepe'de düzenlenecek anma etkinliğine katılacak ve sonrasında İzmir'e yürüyeceğiz. Üniversite gençlerinin ve dağcı arkadaşların olacağı 400 kilometrelik yolu 14 günde yürüyeceğiz. İzmir'de düzenlenecek 9 Eylül kurtuluş etkinliklerine kavuşmayı hedefliyoruz. O akşam İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bu kutlama ile ilgili, tamamı sürpriz olduğu için söylemeyeceğim ancak Türkiye tarihinin en görkemli kutlamasını gerçekleştireceğiz. Bunu kaydedip, belgeseli ve filmi gelecek kuşaklara bırakacağımız 100'üncü yıl hatırası olacak. Şubat 2023'te ise İktisat Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Bu kongre çok önemli. 17 Şubat-4 Mart arasında düzenlenen İktisat Kongresi, Cumhuriyet tarihinin, ekonominin temelidir. Bugün sınırlarımızın ötesinde kuzeyde, güneyde savaş var. Ülkemiz, ciddi kutuplaşmaların içinden geçiyor. Belki de 100 yıl öncesine göre daha iyi konumda değiliz. Tüm bu durumda yapmamız gerekeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylüyor; yurdumuzda ve dünyada savaşa karşı barışı örgütlemek. Bu nedenle diyoruz ki İzmir, 8 bin 500 yıllık barış projesidir. Düzenleyeceğimiz etkinlikler barışa duyduğumuz bağlılığın simgesidir."

"SAKIN İZMİR'DEN AYRILMAYIN"

Basın mensuplarından da ricada bulunan Tunç Soyer, "Aylardır süren çalışmaların sonucunda yıl sonuna kadar devam edecek birçok başlığımız, etkinliğimiz var. Tüm İzmirlilere şunu söylemek istiyorum. Özellikle 9-10-11 Eylül tarihlerinde sakın İzmir'den ayrılmayın. Burada muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin gücü ile organize edilebilir. Kaçırmalarını istemiyoruz. İzmir, tarihi bir üç gün yaşayacak. Bunu tüm çocuklarımız görsünler istiyoruz. Biz, 9 Eylül'ü bugünden sonra sadece tek bir gün olarak kutlamayacağız. Çünkü 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu doğru, ancak 10 Eylül de Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişidir. Tüm basın mensuplarından rica ediyorum. Bunu tüm Türkiye'ye duyurmamız lazım. Bizim 100'üncü yılda tüm halkımızla kucaklayarak kutluyor oluşumuz tüm Türkiye'ye mesajdır. Bu nedenle basınımızın tüm toplantılara destek vermesini rica ediyorum" dedi.