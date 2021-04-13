Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı (2) - Son Dakika

KUŞADALI TURİZMCİLER DE ENDİŞELİ

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki turizmcilerde de endişe yarattı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Rusya'dan gelen açıklamanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Böyle bir kararı beklemediklerini belirten Özden, "Rusya'dan 12 Nisan'da Bodrum ve Antalya'ya başlayan charter uçuşları ile umutlanmıştık. Bu karar, umarım önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilir ve sınırlandırma kaldırılır. Çünkü Rus pazarı bizim için büyük önem taşıyor. Tabi bu duruma en çok Antalyalı turizmciler üzüldü" dedi.

Eşber OKAYER-Ali GÜNDOĞAN- Selçuk AKBAŞ/ KUŞADASI-MARMARİS-BODRUM,