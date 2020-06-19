İZMİR Kuyumculardan imitasyon altın satışı için suç duyurusu - Son Dakika

Kuyumculardan imitasyon altın satışı için suç duyurusu

İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, düğünlerin 15 Haziran'da başlamasıyla birlikte imitasyon takı satışının arttığını söyledi. İmitasyon takı üretiminin cezalandırılması ve satışının dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Baransel, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başkan Baransel, "Bijuterilerde satılan imitasyon ürünler yüzünden vatandaş ile kuyumcular karşı karşıya geliyor. Vatandaş düğünde takılan takının sahte olduğunu anlayamadığı için, kuyumcuda öğrenince şok geçiriyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğün ve nikahlara 15 Haziran'dan itibaren kontrollü olarak izin verilmesiyle, imitasyon takılar yeniden gündeme geldi. Yükselen altın fiyatı karşısında alınan imitasyon takıları, gerçek zannedip, düğün sonrası bozdurmak isteyen gelin ve damatlar, kuyumcular ile karşı karşıya geliyor.

İmitasyon takı üretiminin cezalandırılması ve satışının dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İmitasyon sorununun yıllardır var olduğunu anlatan Baransel, "Birebir aynısını basıp, imitasyon olarak bijuteriler satıyor. Vatandaş düğünde takılan altının gerçek olup olmadığını kuyumcuda anlıyor. Bu nedenle, sanki kuyumcu satmış gibi algılanıyor. Oysa hiçbir kuyumcuda imitasyon ürün bulamazsınız. Bununla ilgili kuyumcular olarak dava açıyoruz. Demo bilezik dediğimiz, altın olmayan ama vitrinlere giren bilezikler var. Bunların da satışı yasaklanmalı. Biz de denetlemelerimizi sıklaştırıyoruz. Bugün en büyük kağıt paramız 200 TL, bir ata lira ise bin 580 TL. Adam Ata lira basıyor, fakat dolandırıcılıktan serbest bırakılıyor. Oysa 200 TL bassa, 24 yıl hapis cezası alır. Bunlarla ilgili kalpazanlık suçu olarak görülmesi için çalışmalarımız var. Yakaladıklarımız oluyor ama serbest kalıyorlar. Vatandaş kuyumcu satıyor gibi algılıyor ama böyle bir şey yok. Sıkı bir denetlememiz var. 2-3 ayda bir tüm kuyumcuları denetliyoruz. İmitasyondan ata, çeyrek, yarım ve tam altın da yapılıyor" dedi.

'İMİTASYON OLDUĞUNU ÖĞRENENLER KALP KRİZİ BİLE GEÇİRİYOR'

Günde 2-3 kişinin altın bozdurmaya gelip imitasyonla karşılaştığını aktaran kuyumcu Ahmet Hepdemir, "Güncel altın fiyatları çok yüksek olduğu için bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Düğün salonu sahipleri kendi düğünlerinde bile imitasyon takılarla karşılaşabiliyor. İmitasyon ürünü vatandaş değil, ancak kuyumcu anlayabilir. Çeyrek altın 635 TL, yarım altın bin 270 TL, tam altın ise 2 bin 580 TL. Altında yükselme dönemi devam ediyor. Burma bilezikler 3 bin 500 TL'den başlıyor ama alım gücü düşük olduğu için fantezi ürünler tercih ediliyor. Düğünlerde imitasyon altın, bilezik takılmamalı ama insanlar da alım gücü olmadığı için buna yöneliyor. Düğüne boş gitmek de istemiyorlar. Kemeraltı'nda da bu tip ürün satan yerler var, önüne geçilmesi gerekiyor. Düğünden sonra bize gelen vatandaşlar altınların gerçek olmadığını öğrendiğinde feci durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kalp krizi, bayılmalar bile olabiliyor" diye konuştu.

'İMİTASYON İLE GERÇEK ALTININ ÖZGÜL AĞIRLIĞI FARKLIDIR'

Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Fadıl Yanya ise, "Biri maden, biri altın. İkisinin özgül ağırlığı farklıdır. Elinize aldığınız zaman madenin daha hafif, altının daha ağır olduğunu fark edebilirsiniz. Mihenk taşı dediğimiz taşta kontrol edebiliyoruz. Üzerine asitler sürüp, taşa sürterek anlaşılıyor. Altının ayarı da anlaşılabilir. Fakat düğünde takılan altınları kişiler anlayamayabilir. Kimse takılan altını çok fazla incelemez. Ertesi gün fark ederler. Renginden anlaşılmayabilir, baskıdan anlaşılır" dedi.

'DALGINLIĞIMA GELMEZSE İMİTASYON OLDUĞUNU ANLARIM'

Çeyrek altın satın almaya gelen Hakkı Ünlü, "İmitasyon ve gerçek çeyrek altın arasında çok fark yok ama imitasyon olanın rengi daha parlak. Kulpları farklı, plastik gibi duruyor. Kalınlık incelik olarak fark etmiyor. Satın alırken anlayabilirim. Dalgınlığıma gelmezse, kalabalık bir ortam yoksa anlarım" şeklinde konuştu.

İnsanların bütçeleri yetmediği için imitasyona yönelebileceğini söyleyen Aliye Gökengin ise, "Altınların imitasyonu da satılıyor biliyorum, ama hiç görmedim. Benim başıma gelmedi. Çeyrek diye gram takıldığını gördüm. Çeyrekler 600 TL'yi geçince insanlar imitasyona yönlenmiş olabilir. Bütçeleri yetmiyor. İmitasyonu araya kaynatırız diyenler oluyordur. Yakında yeğenimin düğünü var, ben nasıl alıp takacağım diye düşünüyorum" dedi.