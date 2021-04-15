İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki - Son Dakika

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki

15.04.2021 13:25

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki Halk toplantısında bir vatandaş, "Biz ev istiyoruz.

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki

Halk toplantısında bir vatandaş, "Biz ev istiyoruz. Ata topraklarımızda yer istiyoruz. Bıktık bu CHP zihniyetinden" diyerek tepki gösterdi

40 bin 823 kilometre uzunluğundaki otoyol, 4 yıllık inşaat süresinin ardından işletmeye alınacak

İZMİR - Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam eden İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu projesi nedeniyle halk toplantısı düzenlendi. 40 bin 823 kilometre uzunluğundaki otoyolun 4 yıllık inşaat süresi sonunda işletmeye alınması planlanırken, halk tanıtım toplantısında konuşan bir vatandaş, "Buraları önce sit alanı yaptılar. Şu an tarla vasfına döndüler. Tarla vasfından imar beklerken bunlar olacak. Yani bize tarla vasfından değer biçecekler. Biz ev istiyoruz. Ata topraklarımızda yer istiyoruz. Bıktık bu CHP zihniyetinden. Yüksel Çakmur (İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı) bizi senelerce esir etti" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın çalışmalarını başlattığı İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun proje çalışmaları kapsamında İzmir Bornova'da halk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. MGS Proje Mühendislik'ten biyolog Togay Yenidoğan, ÇED süreci devam eden otoyol projesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Buna göre proje güzergahı toplam uzunluğu 40 bin 823 kilometre olan otoyolun 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülürken, ardından işletmeye alınması planlanıyor. İnşaat sürecinde 150 personelin çalışması planlanan projenin tamamlanması ile birlikte proje hattı mevcut İzmir çevreyoluna alternatif bir güzergah olacak ve aynı zamanda bölgedeki otoyollarla da bağlantı sağlayacak.

Toplantıda Nazife Bal isimli bir vatandaş CHP'ye tepki göstererek, "Önce 'doğal sit alanı' dediler. Senelerdir dedelerimizden, büyüklerimizden ev bekliyoruz. Şimdi bu olay gerçekleştirse bizlerin ne gibi bir menfaati olacak? Biz ev sahibi olabilecek miyiz? CHP zihniyeti bizi senelerce buraya kilitledi. Bizim günahımız ne? Bu dünyadan bir ev sahibi olamadan mı göçeceğiz? Senelerdir hayalle yaşadık, masal gibi dinledik. Bize şimdi ne olacak, bize avantajlarımızı anlatın" diye konuştu.

Bunun üzerine Togay Yenidoğan, "Eğer güzergahın çakıştığı noktalarda şahıs arazileri mümkünse bunlar Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma bedelleri ödenerek Karayolları Genel Müdürlüğü adına sizlerden satın alma yoluyla işlem yürütülecek" cevabını verdi. Bal ise, "Biz senelerdir oraya imar bekliyoruz. ya satmak istemezsek? İzmir oraya kamulaştırma bekliyor. Yeter artık. Buraları önce sit alanı yaptılar. Şu an tarla vasfına döndüler. Tarla vasfından imar beklerken bunlar olacak. Yani bize tarla vasfından değer biçecekler. Biz burada çok mağduruz. Biz ev istiyoruz. Ata topraklarımızda yer istiyoruz. Bıktık bu CHP zihniyetinden. Saçma sapan 'doğan sit alanı' dediler. Yüksel Çakmur (İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı) bizi senelerce esir etti. Yeter artık, biraz da bizi düşünün. Hep hayalle yaşıyoruz" dedi.

Üç şerit gidiş, üç şerit geliş olacak

Toplantıda proje hakkında detaylı bilgi veren Togay Yenidoğan şunları söyledi:

"Mevcut İzmir çevreyolunda özellikle pik saatlerde her iki istikamette trafik hizmet kalitesi düşmekte, bazen durma noktasına gelmektedir. Planlanan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu ile birinci öncelik mevcut çevreyoluna bir alternatif ve cazibe sağlanmasıdır. Proje kapsamında planlanan proje güzergahı, İzmir'in Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa ve Buca ilçe sınırlarında yer almaktadır. Planlanan proje güzergahı toplam uzunluğu 40 bin 823 kilometre olup, üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere toplam genişlik 37.5 metre olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızı, otoyol standardı olarak 120 kilometre olarak belirlenmiştir."

Sıfır kilometresi Menemen-Çandarlı Otoyolu

Proje güzergahının sıfır kilometresi olarak belirlenen Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere kesiminden ayrıldığını söyleyen Yenidoğan, şöyle devam etti:

"Otoyol, Menemen-Çiğli doğusu dağlık kesimlerden geçerek doğuya doğru yönelmektedir. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka'nın kuzeyine doğru istikamete geçen proje hattı, Bornova çevreyolu hattını Evka-4 Mahallesi'nden tünelle geçmektedir. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi ve Manisa yolunu keserek Bornova'nın etrafından dolaşan proje güzergahı, Ambarlar kesimine ulaşmakta ve İzmir-Ankara devlet yolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu ile kesişmektedir. Bu noktadan itibaren sanayi sitesinin doğusundaki dağlık kesimlere ulaşarak güney istikametine ilerleyen proje güzergahı, mevcut Buca kavşağına bağlanarak kilometre 40 bin 863'te sona ermektedir."

Alternatif güzergah sağlayacak

Projenin kuzeyinde Menemen-Çandarlı Otoyolu, doğusunda İzmir-İstanbul Otoyolu, güneyinde İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı ve batısında da İzmir-Çeşme Ootoyolu bulunduğunu dile getiren Yenidoğan, "Projenin planlanması ile birlikte proje hattı, mevcut İzmir çevreyoluna alternatif bir güzergah sağlayacak, aynı zamanda bölgedeki otoyollarla da bağlantı sağlayacaktır. Çevreyolunun 1.6 kilometresi Menemen ilçe sınırlarında, 5.8 kilometresi Çiğli ilçe sınırlarında, 6.4 kilometresi Karşıyaka ilçe sınırlarında, 0.4 kilometresi Bayraklı ilçe sınırlarında, 14.2 kilometresi Bornova ilçe sınırlarında, 0.7 kilometresi Kemalpaşa ilçe sınırlarında, 10.9 kilometresi tekrar Bornova ilçe sınırlarında ve 0.853 kilometresi Buca ilçe sınırlarında yer alacak" dedi.

4 yıllık inşaat süresi

Güzergah üzerinde 4.30 kilometrelik 13 adet viyadük, 15.98 kilometrelik 12 tünel, 12 adet kavşak noktası, 32 adet menfez, 6 adet istinat duvarı, bir adet de servis park alanı bulunduğunu kaydeden Yenidoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projenin ÇED mühendislik hizmetlerinin tamamlanması sonrasında 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülüyor, daha sonra da işletmeye alınması planlanıyor. İnşaat süresince toplam 150 personelin çalışması hedefleniyor."

Çalışmalar 2021 sonu bitecek

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun proje çalışmaları kapsamında koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay düşey hat çalışmaları tamamlanarak onaylandı. ÇED sürecinin devam ettiği, kentin ikinci çevre yolu olacak projeyle ilgili kavşak projeleri ve AR-GE hizmetlerine ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Tüm bu çalışmaların 2021 yılı sonu itibarı ile tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki
İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki
İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki
İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki

Çevresel Etki Değerlendirme, Cumhuriyet Halk Partisi, TEM Otoyolu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP'ye tepki - Son Dakika


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