İzmir lezzetli kış şöleni'nde hatay mutfağı göz doldurdu - Son Dakika

Lezzetli Kış Şöleni'nde Hatay mutfağı göz doldurdu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 'Lezzetli Kış Şöleni' kapılarını açtı. UNESCO tarafından 26'ncı gastronomi şehri olarak seçilen Hatay'ın onur konuğu olduğu şölende, yöresel yiyecekler beğeniye sunuldu. Hatay kebabı ve künefesinin tadına bakmak isteyen İzmirliler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta düzenlenen 'Lezzetli Kış Şöleni' kapılarını açtı. UNESCO tarafından 26'ncı gastronomi şehri olarak seçilen Hatay'ın onur konuğu olduğu şölende, Hatay'ın özel lezzetleri İzmirlilerle buluştu. Yöresel yiyeceklerin beğeniye sunulduğu şölende özellikle Hatay kebabı ve künefesinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Şölende buz pateni, dev kar küresi, atlıkarınca, hediyelik eşyalar, etkinlikler ve yöresel ürünlerle de birlikte yılbaşı kutlamaları atmosferi yaratıldı.

KAĞIT KEBABI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Hataylı kebapçılardan Serdar Karagöl, Şölene Hatay'ın yemeklerini tanıtmak için katıldık. Hatay'ın kağıt kebabı İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Kağıt kebabı, özel satır kıymasıyla yapılıyor. Sinirler özel olarak ayıklanıyor. İçine 72 çeşit baharat ekleniyor. Sacın üzerinde pişirip soslu lavaşlarla sunum yapıyoruz. Tamamen Hatay'a özel olan kağıt kebabı acılı acısız hazırlanabiliyor. Bütün İzmir halkı kebaba yoğun ilgi gösteriyor ve bizlere teşekkür ediyor dedi.

KÜNEFE BAŞROLDE

Hataylı künefecilerden Zekeriya Kahramanoğlu ise, 1994 yılından beri bu mesleğin içindeyim ve dede mesleğini devam ettiriyorum. Künefe, fıstıklı kadayıf ve özel çeşitlerimizi sunuyoruz. Künefenin sırrı ustalıktır. Biz işimizi severek, özenerek yapıyoruz. Tüm fuarlara ve etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Fıstıklı, bademli, fındıklı, kaymaklı olmak üzere farklı çeşitlerdeki künefelerimizi vatandaşlarla buluşturuyoruz. En yoğun ilgiyi ise peynirli künefemiz görüyor diye konuştu.

İzmir'de bir fuar etkinliğine ilk defa katıldığını söyleyen Hataylı baharatçılardan Yahya Dirlik şunları söyledi

Hatay'ın özel baharatlarını, salçalarını, peynirlerini, zeytinlerini İzmirlilere getirdik. Şölende zeytinlerimiz yoğun ilgi gördü. Aynı zamanda sürk peynirini İzmirliler bilmiyor ve merak ediyor. Sürk peyniri çökelek ve biber salçası karışımıyla oluşturulmuş bir kahvaltılık üründür. Vatandaşların çoğu burada denedi ve hayran kaldı şeklinde konuştu.