İzmir Limanı'nda gemide yangın - Son Dakika

İZMİR Limanı'nda demirli konteyner gemisinin güvertesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

İzmir Limanı B kapı 9 No'lu Rıhtıma demir atan yabancı bandıralı geminin güvertesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvertedeki konteynerde çıkan yangında yükselen dumanı fark eden gemi personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine limana gelen ekipler yangını, büyümeden yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.