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İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE??????? - Son Dakika

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????

24.12.2021 09:18

Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.

Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre, limanda ithalat ihracat işlemi yapılan yüklerin 4 milyon 480 bin tonunu konteynerler oluşturdu.

Buğday, arpa, mısır, çimento gibi dökme yük elleçlemesi ise 2 milyon 980 bin tonla ikinci oldu.

Bu dönemdeki yüklerin yaklaşık 3 milyon 650 bin tonunu ithalat, 4 milyon 850 bin tonunu ihracat oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı, konteyner başta olmak üzere genel kargo, dökme katı, dökme sıvı, RO-RO ve yolcu gemilerine hizmet veriyor.

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????
İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????
İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????
İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????
İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE???????

İhracat, Türkiye, Kasım, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE??????? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı - DRONE??????? - Son Dakika
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