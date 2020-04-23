İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

6 saat önce

Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürpriziKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.

Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak için sürpriz video hazırladı.

İzmir Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ev ortamında hazırlanan video büyük beğeni topladı. Öğrenciler ve öğretmenler, evlerinde çektikleri video ile izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kutlama görüntüsü, yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videonun sonuna okul tarafından daha önce yapılan 23 Nisan etkinliklerinden görüntüler de eklendi. Öte yandan, 'Hayat eve sığar', 'Evde hayat var' sloganlarına yer verilerek 'Evde kal' mesajı yinelendi. Videoya yaklaşık 20 öğrenci ve okul öğretmenlerinin tamamı katıldı. Okul Müdürü Selman Er, "23 Nisan'ı kutlamak ve kendi öğrencilerimizin olduğu kadar küçük öğrencilerin de moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için böyle bir çalışma yaptık. 23 Nisan coşkusunu sınıflarda, okullarda yaşayamadık belki ama evlerimizden bu coşkuya ortak olduk. Videoyu paylaştıktan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. İzleyenler, 23 Nisan coşkusunu yaşadıklarını ve duygulandıklarını ifade ettiler" dedi.

'PSİKOLOJİLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Müdür Er bu süreçte öğrencilerle sürekli etkileşim halinde olduğunu dile getirip, "Okul sürecinde planladığımız bütün çalışmaları, imkanlar el verdiğince online olarak gerçekleştiriyoruz. Sürekli eğitimlerimiz oluyor. Her akşam ders programı oluşturarak hem velilerimize hem de öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Onun dışında virüs olmasa normal şartlarda yapacağımız etkinlikleri de internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şiir dinletisine hazırlanıyoruz. Münazara turnuvamızı online olarak yaptık. Aynı şekilde Kütüphaneler Haftası'nda bir etkinliğimiz oldu. Çocuklarla sürekli etkileşim halinde oluyoruz. Çocuklar bu dönemde evlerde bunaldı. Onların psikolojisi bizim için çok önemli" diye konuştu.

İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Anadolu Lisesi, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var 9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 18:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]