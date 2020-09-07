İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasında Alpay Okyay, adaylığını açıkladı - Son Dakika

İzmir'de uzun yıllardır lokantacılık yapan Alpay Okyay, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odasına başkan adayı olduğunu bildirdi.

Okyay, yaptığı açıklamada, mesleğini çok severek yaptığını ve meslektaşlarına hizmet etmek istediğini söyledi.

Mesleği dedesi Adil Müftüoğlu'ndan öğrendiğini aktaran Okyay, "Kasabından manavına, mutfağından salonuna kadar bu mesleğin her yerindeyim. Esnaf teşkilatının içinde doğdum büyüdüm. Tüm siyasi partilerle, devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ikili ilişkilerim çok güzel. Bu altyapımı mesleğimizin ve meslektaşlarımızın refahı için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.