Son Dakika Haberleri: İZMİR Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti
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İZMİR Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti

46 dakika önce

Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, 23 aydır lösemiye karşı sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür için Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, 23 aydır lösemiye karşı sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Atakan Gür için Bornova Atatürk Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Atakan'ın annesi Sema Gür, babası Erdal Gür ve ağabeyi Gürkan Gür ile akrabaları ve üniversiteden arkadaşları katıldı. Hastalık sürecinde kardeşinin tedavisi ve bakımı için çok çaba sarf eden ağabey Gürkan Gür, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Anne Sema Gür de tabuta sarılıp, Oğlum, her şey yarım kaldı diyerek, ağladı.
Atakan Gür'ün cenazesi, kılınan namazın ardından eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İZMİR Lösemili Atakan, 23 aylık mücadeleyi kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Gür, Güncel
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