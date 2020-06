İZMİR Mağazadan telefon çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika

Mağazadan telefon çalan 2 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, elektronik eşya mağazısına girerek farklı markalara ait 32 cep telefonu çalan 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Geçen Cuma günü Çeşme Marina yakınında bulunan bir elektronik eşya mağazasına gelen çalışanlar, farklı markalara ait 32 adet cep telefonunun çalındığını fark fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ekipler söz konusu mağazanın etrafındaki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleme aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iki kişi tarafından gerçekleştirildiği saptandı. İncelemede şüphelilerin 34 CCH 517 plakalı otomobil ile geldikleri tespit edildi. Plakanın kiralık bir araca ait olduğunu belirleyen ekipler, aracı kiraladıkları öğrenilen E.Ç. ve B.Ç.'nin adresini belirledi.

Güzelbahçe ilçesinde oturan E.Ç. ve B.Ç.'nin ifadesine başvurulan polis, otomobilin plakasının iki kişi tarafından sökülerek çalındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, geçmişe dönük kamera kayıtlarını incelediklerinde 34 BYP 371 plakalı otomobilin saat 03.26 sıralarında ilçeye girdiği ve araçta bulunan iki kişinin ise plakayı çalan ve işyerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiler olduğunu belirledi.

Bu arada 34 BYP 371 plakalı otomobilin de kiralık olduğunu, aracı E.T. (38) ve R.A.'nın (25) İstanbul'da bir firmadan kiraladıkları ortaya çıktı. Harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Asayiş ekipleri ile irtibat kurarak E.T. ve R.A.'yı adreslerinde yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Çeşme ilçesine getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. TELEFONLARI ALIP KAÇTIKLARI AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, polis ekiplerinin sürdürdüğü titiz çalışma sonucunda yakalanan E.T. ve R.A.'nın cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüpheli çuvala doldurdukları telefonlar ile kaçtığı anlar saniye saniye görüntülendi.