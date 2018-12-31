İzmir Mahkeme İşverenin Ek Sefer Yapan Trenlere İlişkin İtirazını Reddetti

İzmir
'de, İZBAN grevi nedeniyle işveren tarafından yapılan ek seferlerin mahkeme tarafından durdurulmasının ardından işveren karara itiraz etti. İşverenin itirazını değerlendiren Karşıyaka
1'inci İş Mahkemesi, itirazı reddetti. İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu İZBAN'da 10 Aralık
'ta başlayan grev devam ediyor. İşçilerin greve başlamasının ardından, işveren yolcu yoğunluğunun yaşandığı saatlerde ek sefer ile taşımacılık yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine ek sefer yapılmasına itiraz eden Demiyol İş Sendikası İzmir Şubesi, konuyu Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, ek seferlerin iş kanununa aykırı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine yapılan ek seferler 24 Aralık'ta durduruldu. Ardından, işveren, karara itiraz edince, Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi bugün de işverenin itirazını görüştü. Mahkeme, işverenin ek seferlerin sürmesine yönelik yaptığı itirazı reddetti. Duruşma sonrası açıklama yapan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işverenin 7 başlıkta itiraz ettiğini belirtti. İşverenin, ek seferlerde görev yapan makinistleri, eğitmen olarak işe alındıklarını mahkemede kabul ettiğini söyleyen Ervüz, İşveren, eğitmen makinistlerin sinyalizasyon olmayan Torbalı- Selçuk
arasında görev yapması için istihdam edilmek üzere alındığını, bu hatta çalışacak makinistlerde gerekli belgenin olmadığı yönünde mahkemeye itirazlarını sundu. Ancak sundukları itirazlar doğru değil. Çünkü 100'den fazla makinistte gerekli olan Trafiğin Merkezden İdaresi (TMİ) belgesi mevcut dedi.
'BU İŞİN BİR DİĞER TARAFI DA TCDD'
İşverenin, İZBAN'da bakımı yapılan 40 set ile seferlerin yapıldığını söylediğini aktaran Hüseyin Ervüz, Biz de bu setlerin günlük bakımlarının yapılması gerektiğini söyledik. Beklediğimiz bir mahkeme kararı. Adalet yerini bulmaya devam ediyor diye konuştu. Ervüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nun yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak, Nedendir bilinmez, Kocaoğlu, kendisini bu işte taraf olarak görmüyordu. Şimdi taraflığı eline aldı. İzmir'deki elektronik billboardlarda, 'Sendikanın yaptığı itiraz sonucu mahkeme ek seferleri durdurdu' diye yazılıyor. 'Bizim yasadışı yaptığımız işlemi, sendika yasal hale getirdi' demiyorlar. Ben bunu demesini bekliyordum ama ne yapalım, canı sağ olsun dedi.
'SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI DA TCDD . YANİ HÜKÜMET' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz CHP
mantığında grev var açıklamasına dair de değerlendirmede bulunan Ervüz, şunları söyledi
İlginç bir açıklama. Sözleşmenin bir tarafı da TCDD . Yani hükümet. Bunlar da bu işi çözebilirler. Ama nedendir bilinmez, 'TCDD'ye ben bu yetkiyi devrettim' dediklerinden bu yana TCDD, bir kez bizden brifing alır gibi, doneleri aldı. Aldığı doneler sonrası bir atılımı yok. İlerleme kaydetti ama daha ilerisi yok. Tarafların tek başına karar verme yeteneği bu şirkette yok. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamayı neye istinaden yaptığını bilmiyorum. Belki bu işin bir tarafının TCDD olduğunu gözden kaçırdı diye düşünüyorum.