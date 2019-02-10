İzmir Mahkum Yakınlarından Af Eylemi

İzmir'de mahkum yakınları 'Af yoksa, oy da yok' diyerek af çıkarılması için eylem yaptı.

İzmir'de mahkum yakınları 'Af yoksa, oy da yok' diyerek af çıkarılması için eylem yaptı.



Konak Meydanı'nda bir araya gelen mahkum yakınları, af çıkarılması için eylem yaptı. 'Af yoksa oy da yok' sloganları atan mahkum yakınları adına basın açıklamasını okuyan Aygül Atmaca, Mahkum yakınlarının gücü hafife alınacak bir güç değildir. 24 Haziran seçimleri öncesinde mahkumların durumuna değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sözümüzü tutarak gücümüzü gösterdik. Bizim tek gücümüz olan oy gücümüzü kullanma zamanı gelmiştir. MHP lideri verdiği sözle mahkum yakınlarını umutlandırmıştır. Bu sözün üstünden 10 ay geçmiştir. Bu süre zarfından çok sayıda mahkum ve yolunu gözleyen mahkum yakınları kavuşamadan yaşamını yitirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her söyleminde 'Gündemimizde af yok' demiştir. Karşıtı olarak Devlet Bahçeli de sürekli affı gündemde tutarak oy malzemesi haline getirmiştir. Biz oyumuzu ve gücümüzü görüyoruz. Artık 'Af yoksa oy yok' diyoruz diye konuştu. Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan mahkum yakınları, olaysız dağıldı.

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