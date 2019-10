İzmir maktek fuarı'nda endüstri 4.0'a uygun yeni nesil makineler ilgi gördü

MAKTEK Fuarı'nda Endüstri 4.0'a uygun yeni nesil makineler ilgi gördü

İzmir'de takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir çatı altında toplayarak 17 ülkeden 370 firmaya ev sahipliği yapan 2'inci MAKTEK İzmir Fuarı, Endüstri 4.0'a uygun yeni nesil ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu. Robotlu tezgah besleme sistemi, CNC dikey işleme merkezi, CNC panel büküm merkezi gibi ürünler ilgi gördü.

İzmir'de 2'ncisi düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı, takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. CNC dikey işleme merkezleri, plaka delme makineleri, CNC büküm merkezi ve robotlu tezgah besleme sistemi gibi heyecan verici birçok yeni makine ziyaretçilere sunuldu. Türkiye'den birçok firmanın Endüstri 4.0'a uygun yeni nesil ürünlerinin tanıtıldığı fuar birçok mühendis ve iş insanını ağırladı. Otomotivden savunma sanayiye, beyaz eşyadan havacılığa sanayinin her alanında kullanılan makineleri tanıtan firma görevlileri, makinelerle ilgili bilgi verdi. Bir takım tezgahı firmasının genel müdürü Hakan Aydoğdu, Genellikle Türkiye'de üretilmeyen yüksek teknolojik takım tezgahlarını ülkeye getiriyoruz. Tezgahlar otomotiv başta olmak üzere havacılık, medikal, genel makine imalatı, savunma sanayi gibi sektörlerine mihenk taşıdır. Bu tezgahlar olmazsa üretim de olmaz. Türkiye'de katma değeri yüksek yazılım ve yazılıma bağlı ekipmanlar üretmeye başladık. 'Cubebox' adını verdiğimiz ürün, klasik robotlu yükleme otomasyon sistemlerine biz bir yazılım geliştirdik. Böylece robot programlama işini devre dışı bıraktık. Bilgisayarda çizmiş olduğunuz teknik resmi Cubebox'ın işletim sistemine aktardığınız anda robot kendi programlamasını yapıyor. Bu ürün de genelde firmaların nitelikli ara eleman bulma sıkıntısı çekmesi ve robot programlamayı bilen insan sayısının az olması sorularından ortaya çıktı. Ürün çok ilgiyle karşılanıyor. Avrupa basını da bizi duyurdu. Bu fuar için yatırımların en yoğun olduğu Ekim ayını seçtik. Ulusal bir fuar olmasına rağmen uluslararası standartlara ulaştı dedi.

'ARTIK HER ŞEY ÜRETİM VE ÜRETKENLİKLE İLGİLİ'

Takım tezgahı üretici firması genel müdürü, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fatih Varlık ise, Ürün programımızda 250'den fazla makine mevcut. Tornalama merkezleri, işleme merkezleri ve çok amaçlı torna ve freze tezgahları var. Otomotiv, havacılık başta olmak üzere sanayinin her türlü alanında makinelerimiz mevcut. Fuara sadece Ege Bölgesi değil, enteresan bir şekilde Anadolu illerinden gelenler var diye konuştu. CNC takım tezgahı firması yönetim kurulu başkanı Murat Akyüz, 1970'den 1980'e kadar makine imalatçısıydık. 1980'den sonra Türkiye'ye 15 binden fazla makine getirdik. CNC kayar otomatlar ve kalıpçılara uygun büyük işleme merkezleri de üretiyoruz. Artık her şey hassasiyet ile, her şey üretkenlik ve üretimle alakalı. Eskiden sektörde konuşlan rakamlar ondalık rakamlardı, şimdi artık bindelik rakamlar ve mikronlar konuşuluyor. Savunma sanayi, kalıpçılık sanayi geliştikçe onların dertlerine derman olacak makineler yapıyoruz. İşleme sonrasında taşlama yapan bir ürün var. Yüksek hassasiyete ihtiyacımız olduğunda bu makineyi kullanıyoruz dedi. Ayrıca, fuarın en büyük dik torna makinesini de tanıtan Akyüz, makinenin birçok sektöre kolaylık sağladığını söyledi.

'FİRMALAR ENDÜSTRİ 4.0'A UYUM SAĞLAMAZSA BATACAK'

Mobilya ve dekorasyon ürünleri üreten firmaların boru kıvırma ihtiyaçlarını karşılayan yeni teknoloji makineyi anlatan elektronik mühendisi Evren Toker, Ekranda üretilen parçaları üç boyutlu şekilde görebiliyorsunuz. Makine otomatik olarak çalışıyor, siz bükeceği boruların açılarını girdiğiniz zaman makine üç boyutlu olarak çizimi gösteriyor ve istenilen açılar doğrultusunda parçamızı büküyor diye konuştu. Mustafa Dirin, Akıllı fabrikalar gündemde, biz de buna yönelik ürünler üretiyoruz. Dünyanın son teknolojileri bunlar. Beyaz eşya, otomotiv, ziraat makineleri, elektrik makineleri üretiminde kullanılıyor. Evinizdeki çamaşır makinesinin parçaları, arabanın kaportaları, ekmek kızartma makinesinin parçaları bu makinelerde çıkar. Teknoloji her yerde arttığı gibi yönetim şekillerinde de artıyor. Endüstri 4.0'ı uygulamak zorundayız, uygulamayan işletmeler batacaktır. Çalışanların tümü 'Bu fabrikada nasıl daha iyi iş yapabilirim' diye düşünmeli dedi.