Son Dakika Haberleri: İzmir, Makus Talihini Bu Ekiple Yenecek"

İzmir, Makus Talihini Bu Ekiple Yenecek"

1 saat önce

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Ege Koordinatörü Ahmet Özdemir, İzmir'e çok iyi bir gelecek vadettiklerini, kentin makus talihini AK Parti ile yeneceğini kaydetti.

İzmir, Makus Talihini Bu Ekiple Yenecek
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Ege Koordinatörü Ahmet Özdemir, İzmir'e çok iyi bir gelecek vadettiklerini, kentin makus talihini AK Parti ile yeneceğini kaydetti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir 2 günlük ziyareti kapsamında ilçe başkanları, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları ve belediye başkan adaylarıyla buluştu.

Yaptığı temaslar sonucu seçimi kazanma azmi olarak bambaşka bir teşkilat gördüğünü aktaran Özdemir, İzmir halkının AK Parti hizmetinin ne olduğunu çok iyi bildiğini ifade etti.

Özdemir, "Teşkilatın heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığı ile İzmir'in CHP'den bıkkınlığı bir araya geldi. AK Parti olarak İzmir'e çok iyi bir gelecek vadediyoruz. İzmir'in makus talihini bu ekiple yeneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise tüm ilçelerde çok iyi bir hava ve motivasyon sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda adaletli, mütevazı, samimi ve alçakgönüllü olacağız. Ego ve nefsimizi kenara bırakacağız. Karşımızdaki kişiye oyunu almak için yaklaşmayacağız. Onun gönlünü kazanmaya uğraşacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeyeceğiz. İzmir'e sadece gerçekleri anlatacağız. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir, zaten verilen sözlerin tutulmamasından, aldatılmaktan bıktı. İzmir'in neresine gidersek gidelim AK Parti'ye büyük ilgi var. İzmir'de büyükşehiri kazanmaya yakınız. İki ay boyunca yorgunluk nedir bilmeden, bıkmadan çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:46 Kaynak: AA

Ege, Milletvekili, Kahramanmaraş, İzmir, Politika
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