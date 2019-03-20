İzmir-Manisa Arasında Yeni Açılan Sabuncubeli Tüneli, İddialara Göre Seyir Halindeki Bir Tırın Alev...

IHAAW155524-ASA/20-03-2019- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı.

IHAAW155524-ASA/20-03-2019



- İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, iddialara göre seyir halindeki bir tırın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. 20.03.2019 15: 55: 24 TSI

NNNN - MANİSA

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