İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi - Son Dakika

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İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi
6 saat önce
İZMİR Manisa depremi İzmir'de böyle hissedildi (deprem anı güvenlik kamerası)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
İZMİR Manisa depremi İzmir'de böyle hissedildi (deprem anı güvenlik kamerası)
Son Dakika Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı