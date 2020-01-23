İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi - Son Dakika

İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi

6 saat önce

İZMİR Manisa depremi İzmir'de böyle hissedildi (deprem anı güvenlik kamerası)

İZMİR Manisa depremi İzmir'de böyle hissedildi (deprem anı güvenlik kamerası)

İzmir manisa depremi izmir'de böyle hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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