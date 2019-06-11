İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapandı
1 saat önce
Manisa-İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:08
Manisa- İzmir
kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
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