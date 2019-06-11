Son Dakika Haberleri: İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapandı
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İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapandı

1 saat önce

Manisa-İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapandı, System.String[]
Manisa- İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:08 
İzmir, Manisa, Ekonomi
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