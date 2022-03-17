İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 21:28
İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmir İl Müftülüğünce, kent merkezindeki ve ilçelerdeki camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Pamukkale ilçesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazından sonra toplanan vatandaşlar, yatsı namazını kılana kadar Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Cami avlusunda ise vatandaşlara lokma ikram edildi.

Manisa

Berat Kandili dolayısıyla Manisa'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, başta Muradiye Camisi, Sultan Camisi, Hatuniye Camisi'nde Berat Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Berat Kandili, Denizli, Manisa, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir, Manisa ve Denizli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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