Son Dakika Haberleri: İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili kutlandı
Son Dakika Güncel İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili kutlandı

İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili kutlandı

7 saat önce

İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili kutlandı, System.String[]

İzmir, Manisa ve Denizli'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmir'de kentteki camilerde kandil programları düzenlendi. Konak ilçesindeki Hisar Camisi'ne gelen vatandaşlar, dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Hazreti Muhammed'in anlatıldığı programlarda, vatandaşlar bol bol dua etti. Birçok kişi de çocuklarını camilere getirip birlikte namaz kıldı.

Namaz çıkışı bazı vatandaşlar cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Manisa

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla özellikle tarihi camilerde yoğunluk yaşandı.

1490 yılında İkinci Bayezid'ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi de Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla dolup taştı.

Namaz kılmak için cami içinde yer bulamayan 7'den 70'e yüzlerce kişi, Hatuniye Camisi'nin bahçesinde namazı eda etti.

Namazın ardından Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla dualar edildi, ilahiler söylendi, vatandaşlara sıcak süt, lokum ikramında bulunuldu.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

Denizli İl Müftülüğü tarafından kandil dolayısıyla başta Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ile Delikliçınar Yeni Cami ve Ulucami olmak üzere şehirdeki birçok camide çeşitli programlar düzenlendi.


Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda vatandaşlar, okunan Mevlit-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.


Yatsı namazının ardından Denizli İl Müftülüğü ilahi korosunun okuduğu çeşitli ilahilerle devam eden programda okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.


Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, programda yaptığı konuşmada, Mevlid Kandili'nin insanlığa adaleti, hakikati, merhameti öğreten, hukuku, hikmeti, güzel ahlakı ve iyiliği gösteren son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.


Bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arasında idrak edilecek Mevlit-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiğini hatırlatan Aşık, "Allah Resulü'nün gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, düşünce ve ahlak planında tarihin en büyük dirilişi ve inkılabı yaşanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın en güzel nimetlerinden biri olan aile, Hazreti Peygamberin rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kuruma dönüşmüştür." dedi.


Ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğuna işaret Aşık, sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerin ciddi anlamda zarar gördüğünü, dolayısıyla ailenin korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasının herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Mevlit Kandili, Denizli, Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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