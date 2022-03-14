İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı suyu tesisi daha inşa edilecek - Son Dakika
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İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı suyu tesisi daha inşa edilecek

14.03.2022 09:56
İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı suyu tesisi daha inşa edilecek

DSİ Genel Müdürlüğünün 2023 yılına kadar kuraklığa karşı başlatılan yer altı barajları hamlesi kapsamında, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı tesisi daha inşa edileceği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünün 2023 yılına kadar kuraklığa karşı başlatılan yer altı barajları hamlesi kapsamında, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı tesisi daha inşa edileceği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle her yıl daha da derinlere giden yer altı suyu seviyesini koruyarak tarımının geleceğini için çalıştıklarını kaydetti.

İzmir Manisa ve Uşak'ta 2023 yılına kadar 17 yer altı suyu tesisi inşa etmeyi hedeflediklerini aktaran Yıldız, bunlardan 12'sini tamamladıklarını, 2 projenin inşaat, 3 projenin de planlama aşamasında olduğunu aktardı.

Yer Altı Suyu Suni Besleme projelerinin büyük çoğunluğunun DSİ'nin imkanlarıyla yapıldığını belirten Yıldız, "Tire Eğridere yer altı suyu tesisini 2019 yılında tamamlamıştık. Bölgede yaptığımız etütlerde yer altı suyunun kuyularda yaklaşık 10 metre kadar yükseldiğini gördük. Bu en çok bölge üreticisini mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir, Manisa ve Uşak'ta 5 yer altı suyu tesisi daha inşa edilecek - Son Dakika


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