İzmir, Manisa ve Uşak'taki Barajlarda Sevindiren Doluluk Oranı

İZMİR, Manisa ve Uşak'taki toplam 21 barajda doluluk oranının kış yağışları ile birlikte ortalama yüzde 70 seviyesine ulaştığı bildirildi.

İZMİR, Manisa ve Uşak'taki toplam 21 barajda doluluk oranının kış yağışları ile birlikte ortalama yüzde 70 seviyesine ulaştığı bildirildi. Bu barajlardan 5'inin ise yüzde 100 dolu olduğu belirtildi.



Ege Bölgesi'nde özellikle ocak ayındaki yoğun yağışlar hem yer altı su seviyelerine hem de barajların doluluk oranlarına olumlu yönde yansıdı. Su seviyesi 2018'in son aylarında bir hayli düşen Ege Bölgesi'ndeki barajlarda, son yağışlar ile doluluk oranı arttı. İzmir, Manisa ve Uşak'taki toplam 21 barajın ortalama su seviyesi yüzde 70'e ulaştı. Bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 54,4 olduğu belirtildi. İzmir Kavaklıdere, Çaltıkoru, Bademli, Yortanlı barajları ile Manisa Güneşli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Ürkmez, Kestel ve Alaçatı barajlarında ise su seviyesinin yüzde 95'in üstünde olduğu kaydedildi.



İZMİR'İN İÇME SUYU SIKINTISI YOK



İzmir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da durum yüzleri güldürdü. Kentin Güney aksına su veren Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 83.4'e ulaştı. Tahtalı Barajı'nda şu an 259,1 milyon metreküp su bulunurken Balçova Barajı'nın doluluk oranının yüzde 80,6'yı gördüğü belirtildi. Barajdaki su miktarının şu anda 6,3 milyon metreküp olduğuna dikkat çekildi.



GÖLMARMARA DOLUYOR



2018 yazında yoğun su kullanımı nedeniyle su seviyesi eksi seviyelere gerileyen Manisa Marmara Gölü ise ocak ayı yağışları ile yeniden doldu. Gölün doluluk oranı birkaç ay içinde yüzde 1'den yüzde 38,8 e çıkarken, havzada 134,1 milyon metreküp su birikti.



ÇİFTÇİLERE SU TASARRUFU ÇAĞRISI



Barajlardaki bu durumun 2019 sulama sezonu için umut verici olduğunu kaydeden Devlet Su İşleri 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, çiftçileri yine de suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı. Eker, "2017 ve 2018 sezonlarına göre 2019'da baraj ve göletlerimizde daha çok su var. Ancak bu demek değil ki suyumuz sınırsız. Sonraki sezonları da hesaplayarak suyu olabildiğince tasarruflu ve planlı şekilde kullanmalıyız. Suyun kıymetini en iyi üreticilerimiz bilir" dedi.



BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



Barajların doluluk oranları şöyle: İzmir: Zeytinova Barajı yüzde 44,7, Balçova Barajı yüzde 80,6, Ürkmez Barajı yüzde 99,3, Kestel Barajı yüzde 97,1, Seferihisar Barajı yüzde 86,6, Tahtalı Barajı yüzde 83,4, Alaçatı Barajı yüzde 98,3, Kavakdere Barajı yüzde 100, Beydağ Barajı yüzde 14,2, Güzelhisar Barajı yüzde 86,1, Çaltıkoru Barajı yüzde 100, Bademli Barajı yüzde 100, Yortanlı Barajı yüzde 100; Manisa: Marmara Gölü yüzde 38,8, Avşar Barajı yüzde 49,3, Buldan Barajı yüzde 17,5, Sevişler Barajı yüzde 82,1, Gördes Barajı yüzde 9,6, Güneşli Barajı yüzde 100, Demirköprü Barajı yüzde 32,1; Uşak: Küçükler Barajı yüzde 31,1.



- İzmir

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