İzmir Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Amfibi Harekatı Başladı-4
2 saat önce
İzmir Mavi Vatan 2019 tatbikatında Amfibi harekatı başladı-4(Tür: Yurt)
İzmir
Mavi Vatan 2019 tatbikatında Amfibi harekatı başladı-4
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: DHA
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