Son Dakika Haberleri: İzmir Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Amfibi Harekatı Başladı-4

İzmir Mavi Vatan 2019 Tatbikatında Amfibi Harekatı Başladı-4

2 saat önce

İzmir Mavi Vatan 2019 tatbikatında Amfibi harekatı başladı-4(Tür: Yurt)

İzmir Mavi Vatan 2019 tatbikatında Amfibi harekatı başladı-4

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

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