İZMİR MAZGAL KAPAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE BACAĞI KIRILAN CEYDA, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika

İZMİR MAZGAL KAPAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE BACAĞI KIRILAN CEYDA, DHA'YA KONUŞTU

"Başka kimsenin başına gelmesin diye yasal yollara başvuracağım"İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağı kırılan 40 yaşındaki Ceyda Arslan, evinde istirahate çekildi.

"Başka kimsenin başına gelmesin diye yasal yollara başvuracağım"

İZMİR'in Balçova ilçesindeki bir mazgal kapağının kırık bölümünden içeri giren sağ bacağı kırılan 40 yaşındaki Ceyda Arslan, evinde istirahate çekildi. DHA'ya konuşan Arslan, hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, başka kimsenin böyle bir olay başına gelmesin diye yasal yollara başvuracağını söyledi. Yetkilileri eleştiren Arslan, "Ben çok ucuz atlattım. Çünkü itfaiye ekiplerinin söylediği, mazgalın kırık parçasına baldırım denk gelseymiş bacağım belki paramparça olacaktı. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse, keşke daha önce yenilenseydi. Benim de başıma bunlar gelmeseydi" dedi.

Olay, geçen 7 Ağustos Cuma günü saat 19.30 sıralarında, Balçova ilçesinde meydana geldi. Özel bir şirkette ihracat ve satın alma müdürü Ceyda Arslan, yol kenarında otomobilden inmek için bacağını araçtan çıkardı. Yola adım atan Arslan'ın sağ bacağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLARI ANLATTI

Evinde dinlenen Ceyda Arslan, o anları DHA'ya anlattı. Arslan, "7 Ağustos Cuma günü işyerinden arkadaşımla beraber otomobille dönüyorduk. Arkadaşımla vedalaştık. Araçtan adımımı atmamla beraber düştüğümü hissettim. Ayağın bir yere girdi ama çıkartamıyorum. O sırada bacağımın mazgalın içine girdiğini gördüm. Arkadaşım başta normal düştüğümü sandı. Kurtarmaya çalıştı. İnanılmaz bir acıyla yana düştüm, oturdum. O sırada korkunç bir acı çekerek bağırmaya başlamışım. Etrafta toplanıp geldiler. Arkasından itfaiye ekiplerini çağırmışlar. AKS 110 ekipleri geldi. Mazgalı keserek kurtardılar. Ambulansla götürüldüm. Hastanede röntgen çekildi. Gerekli işlemler yapıldı. Şaft kırığı tanısı kondu. Alçı işlemlerinin ardından taburcu edildim" dedi.

BAŞKASI DA YAŞAMASIN DİYE YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

İşinin aksadığını vurgulayan Ceyda Arslan, "Pandemi döneminden çıktık. İşlerimin en yoğun zamanındayım. Özil bir şirkette ihracat ve satın alma müdürüyüm. Gerek yurt dışındaki işlerimin ağırlığı, gerek yurt dışı programlarımın iptal olması bunun yanında şaft kemiğinin iyileşme süresinin 40 haftayı bulacak olması olumsuz etkiliyor. Bu sürede ne yapacağım konusunda psikolojik bir savaş veriyorum. Bacağım mazgalın içine girdiği zaman böcek korkusu duydum. Bağcımın acısının yanında o böcek korkusunu yaşadım. Bunun bir daha başkasının başına gelmemesi açısından yasal yollara başvuracağım" dedi.

KISA SÜREDE YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Hiçbir yetkilinin olayla ilgili kendisini aramadığını belirten Ceyda Arslan, "Resimlerim sosyal medyada yayılmış. Herkes görmüş. Ama hiçbir yetkili bu olayla ilgili beni arayıp 'geçmiş olsun' denmedi" diye konuştu. Başına gelen olaydan kısa süre sonra kırık mangalın yenisiyle değiştirildiğini belirten Ceyda Arslan, "Bu kadar kolay tamir edilebilecekse benim kazamın ardından dönüş yolunda oradan geçerken mazgalın yenisiyle değiştirildiğini gördük. Bu bu kadar kolay takılabiliyorsa keşke önceden takılsaydı. Ben çok ucuz atlattım. Çünkü itfaiye ekiplerinin söylediği, mazgalın kırık parçasına baldırım denk gelseymiş bacağım belki paramparça olacaktı. Bunlar bu kadar kolay takılıp çıkartılabilen bir şeyse keşke daha önce yenilenseydi. Benim de başıma bunlar gelmeseydi" dedi.

"OLAYDAN 1 SAAT SONRA YAPILDI"

Olayı gören vatandaşlardan Berk Seren (23), "Kapı açıldı. Fark etmedi. Bacağı kırık mazgalın içine girdi. Bağırış çağırış koptu. Herkes toplandı. Bacağı kötüydü. İtfaiye ekipleri ambulanslar geldi. Olaydan 1 saat sonra gelip kırık mazgalı yenisiyle değiştirdiler. 2-3 ay ya da daha fazla zamandır öyleydi. Olaydan sonra hemen yapıldı" dedi.

İZMİR MAZGAL KAPAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE BACAĞI KIRILAN CEYDA, DHA'YA KONUŞTU

İtfaiye, Balçova, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR MAZGAL KAPAĞINDAKİ KIRIK NEDENİYLE BACAĞI KIRILAN CEYDA, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
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