İzmir mehmet laçin, evlat nöbetini izmir'de sürdürüyor - Son Dakika

Mehmet Laçin, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

HDP tarafından kandırılarak kızı Gamze Laçin'in dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Laçin, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde katıldığı evlat nöbetini, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de sürdürdü. Laçin, "Çocuklarımız bulunana kadar mücadelemiz sürecektir. HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak üzere ikamet ettiği adres olan İzmir'e gelen Mehmet Laçin, evlat nöbetini HDP İzmir İl Binası önünde sürdürdü. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını aktaran Mehmet Laçin, "HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü bunların amacı siyaset yapmak değil. Bu çocukları HDP'nin götürdüğünü kendileri de biliyor. Çocuklarımıza kavuşmamızın en kolay yolu onlarda, ama onların işine gelmiyor bize vermek. Ha, gönüllüler var, ben de biliyorum. Diyorum ki o gönüllüleri al başına çal. Ama bizim evlatlarımızı geri ver. Ben ne hayallerle büyüttüm kızımı, ben evladımı siz alın dağa çıkarın diye yetiştirmedim. Bu neyin davasıdır, neyin eksikliğini çekiyoruz. Ben bir karar aldım, azimliyim. HDP'nin elimizden aldığı gençlerin hepsini alacağız" dedi.

'KIZIMI GERİ ALACAĞIM'

Laçin, eski eşinin ve onun kardeşlerinin HDP'ye destek vermesinden ötürü aralarının bozulduğunu belirterek, "Kızımın dayısı HDP üyesi olduğu için eşimin ailesinin evime gelmesine izin vermiyordum. Bu yüzden bir süre sonra bu nedenlerden dolayı eşimle aram bozulmuştu. Eski eşimin abisi de gelip hem eski eşimi hem de kızımı Kocaeli'ye, kendi yanına götürmüştü. Sene 2008 ya da 2009'da kızım İstanbul'a gitti ve burada HDP binasında eğitim aldı, ardından da Diyarbakır'a gitti. Buradaki HDP İl Binası'nda kafası çelindi ve 2011 yılında da dağa çıkartıldı. Ben bu eylemlerimi sürdürüp kızımı geri alacağım" dedi.

Laçin İzmir'de olduğu süre içinde nöbete devam edeceğini söyledi.