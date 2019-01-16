İzmir Menderes'te Oluşan Düdene Vatandaşların İlgisi Sürüyor-1

Menderes'te oluşan düdene vatandaşların ilgisi sürüyorİzmir'de geçen hafta yağan rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde oluşan düdende suyun şelale şeklinde akışını izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

Menderes'te oluşan düdene vatandaşların ilgisi sürüyor



İzmir'de geçen hafta yağan rekor düzeydeki yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde oluşan düdende suyun şelale şeklinde akışını izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.



İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu.



Düden olarak bilinen bu oluşumu görmek isteyen vatandaşlar, bölgeye akın etti. Meraklı gözlerle suyun çatlaktan akmasını izleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi. Menderesli vatandaşlardan Musa Meslioğlu, ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirerek, Ben 57 yaşındayım bu arazide ilk defa böyle bir şey görüyoruz. İlk kez yaşanıyor dedi. Suyun yer altındaki boşluklara akması nedeniyle bölgede başka göçük yaşanmasından endişe ettiğini söyledi. Hüseyin Meslioğlu ise fotoğraf çektirmek için geldiklerini söyleyerek, Bu köyde oturuyorum. Bunu ilk defa gördük. Biz de fotoğraf çektirmeye geldik diye konuştu.



Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede suyun yerin altına akmaya devam ettiği görülürken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevresine emniyet şeridi çekildi.

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