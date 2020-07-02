İzmir Menderes'te orman yangını başladı - Son Dakika

İzmir Menderes'te orman yangını başladı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Çatalca Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına 7 arazöz, 2 dozer ile müdahale ediliyor.

18 Ağustos 2019 günü Karabağlar ilçesinde başlayan daha sonra Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan ve 5 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bölgeye yakın bir mevkide çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.