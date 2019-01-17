İzmir Menderes'te Yeni Bir Düden Daha Oluştu

Menderes'te yeni bir düden daha oluştuİZMİR'de geçen haftaki aşırı yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla düden oluşumu devam ediyor.

Menderes'te yeni bir düden daha oluştu



İZMİR'de geçen haftaki aşırı yağışlar sonrasında Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde derin çatlaklarla düden oluşumu devam ediyor. Arazideki suların çekilmesiyle yeni bir düden daha oluşurken, vatandaşlar çevre köylerden gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.



İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. İlk günkü gibi şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.



'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'



Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz dedi. Harun Gülcan Geçen de Yağmurlardan dolayı arkamda gördüğünüz görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik dedi.



Oluşan düdeni görmek çin komşu köyden geldiğini belirten İbrahim Kıyak, Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor diye konuştu.



Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu.

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