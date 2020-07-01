İzmir Menderes'teki 1 mahallede vaka sayısı 70 oldu - Son Dakika

İzmir Menderes'teki 1 mahallede vaka sayısı 70 oldu

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarında tespit edilen pozitif vaka sayısı 70 oldu.

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine başlanan filyasyon çalışmalarında tespit edilen pozitif vaka sayısı 70 oldu.

Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, tüm mahallede PCR testleri yaptı. Çalışma sonucu 70 pozitif vaka tespit edildi.Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekiplerinin nöbetinin sürdüğü görüldü. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, vücut sıcaklığı düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi. Küner Mahallesi sakinlerinin giriş ve çıkışlarına izin verilirken, mahalleden olmayanların girişine ise izin verilmedi. Ayrıca mahalledeki kahve ve berberlerin de hala kapalı olduğu belirtildi.

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Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:24 Kaynak: DHA

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