İzmir Menderes'teki yangın kontrol altında - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Yerleşim yerlerine yaklaştı

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın sebebiyle bölge halkı büyük panik yaşadı. Ellerinde hortumlarla yangına müdahale için seferber olan vatandaşlar ekiplere de destek oldu.

Kontrol altına alındı

Öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken kontrol altına alma çalışmaları Bu sebeple aksadı. Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıklayarak müjdeli haberi verdi. Bakan Pakdemirli, "İzmir Menderes/Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Ormanlarımızın geleceğimiz olduğunu unutmayın" dedi.

Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR