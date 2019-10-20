İzmir-menemen'de görme engelli sekreter aranıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde, hizmet vermeye başlayan belediyeye ait Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çilek Kafe'de bir otizmli, bir işitme, bir zihinsel ve iki ortopedik engelli çalışıyor. Kafedeki müşterilere mutlu yüzlerle servis yapan çalışanlar hem işe yaramanın hem de gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Merkezde sadece görme engelli personel bulunmadığını belirten Menemen Belediyesi sosyal hizmetler uzmanı Hande Sençer, başvuru olması halinde bir görme engelliye sekreter olarak iş verebileceklerini söyledi.

Menemen'de engelli bireylerin eğitimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla açılan Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe, hem engelli hem de engelsiz vatandaşlar için bir kaynaşma noktası haline geldi. 5'i engelli toplam 12 personelin istihdam edildiği merkezde hem engelli ailelerine hem de kadın ve çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini söyleyen Menemen Belediyesi Emiralem Şube Sorumlusu Ali Evgi, meslek elemanlarının ücretsiz kurslar ve danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı. Merkezin bir kampüs olarak düzenlendiğini anlatan Evgi, Temel amacımız engellilerle bir kaynaştırma merkezi olmasını sağlamak. Çocuklar ve gençler için müzik kursları ve bilim atölyesi düzenledik. Burada tüm engelleri kaldırmak istiyoruz dedi.

Merkezde hem sosyal hizmet hem çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Hande Sençer de bir otizmli, bir işitme, bir zihinsel ve iki ortopedik engellinin çalıştığı Çilek Kafe'de çalışan sayısını arttırmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu

Kafede farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Henüz yeni açılmamıza karşın yoğunluğumuz giderek artıyor. Telefonlara yanıt verecek ve programlamayı yapacak bir sekretere ihtiyacımız var. Bu işi de bir görme engelli rahatlıkla yapabilir. Merkezde sadece görme engelli bir çalışan yok. Henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Çalışma performansları açısından baktığımızda engelli personellerin diğer arkadaşlardan daha verimli olduklarını söyleyebiliriz. Bunu müşteri yorumlarından da anlıyoruz. Bu işi çok sahiplendiler. Dışarıda onlara böyle bir şans tanınmadığı için, burada canla başla çalışıyorlar. Özgüvenleri gibi, motor becerileri de destekleniyor. Çünkü sürekli aktifler. Bu iş beden sağlığı açısından evde oturmalarından çok daha iyi. Müşterilerden hiç olumsuz bir yorum almadık. Tam tersi herkes onların güler yüzlü olduklarını söylüyor.

İŞLERİNE SEVEREK GELİYORLAR

Yüzde 75 bedensel engelli Serebral Palsi hastası Didem Konca (23) da güler yüzüyle hem müşteriler hem de çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen personellerden biri oldu. Kafede çalışmayı çok sevdiğini belirten Konca, Burada aile ortamı var. Ben üniversitede sosyal hizmetler bölümü okuyordum. Burası açılınca işe girdim. Çok memnunum. İşimi severek yapıyorum. Ömür boyu burada çalışabilirim. Müşterilerle de aram çok iyi hiç yabancılık çekmiyoruz dedi. Kafede kasa elemanı olarak çalışan Serdar Sökmen (36), kafeye gelenlere adisyon açıp ödemeleri alıyor. Daha önce farklı yerlerde çalıştığını anlatan Sökmen, Burada çalışmaktan mutluyum. Bazı günler çok yoğun oluyor. Yeni açılmasına rağmen ilgi güzel. Benim sağ elimde felç var. Bir ayağımda varise bağlı ödem oluşuyor. Şiştiği için fazla ayakta kalamıyorum. 14 yaşına kadar koşup oynayan sağlıklı bir çocuktum. Ama şimdiki halime de şükrediyorum diye konuştu. 30 yaşındaki Osman Uluşans ise ortopedik engeline karşın işini severek yaptığını söyleyerek şunları anlattı Burada garsonluk yapıyorum. Servislerde yardımcı oluyorum. Daha önce de çalıştım. Ama buradaki iş sayesinde kendimi daha mutlu hissediyorum.

MÜŞTERİLER DE MUTLU

Kafeye gelen müşterilerden Hüseyin Çiftçi ve Huriye Çiftçi de hizmetten memnun kaldıklarını söyleyerek Burada tost yedik ayran içtik. İlk kez geldik çok memnun kaldık. Personelin ilgisi çok iyi. Eskiden burası bakımsızdı. Temizlendi çok güzel oldu dedi. Menemen'de sebze meyve ticareti işiyle uğraşan Adnan Eksin de şöyle konuştu

1969'dan beri burada yaşıyorum. Yeni halini çok sevdim. Nezih bir ortam var. Personelden de memnunum. Çoğunu tanıyorum. Aynı köydeniz. İşimiz bahçede bitti mi buraya gelip çay içiyoruz. Engelli bireylerin çalışıyor olmasını görmek çok güzel. Onların arasındaki yardımlaşmayı da görmek çok güzel. Engellilerin özgüveni artıyor. Ekonomik özgürlükleri var. Kimseye bağımlı değiller.