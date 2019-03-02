Son Dakika Haberleri: İzmir Menemen'deki Rüşvet Operasyonunda 16 Tutuklama

İzmir Menemen'deki Rüşvet Operasyonunda 16 Tutuklama

53 dakika önce

İzmir'deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Menemen'deki Rüşvet Operasyonunda 16 Tutuklama, System.String[]
İzmir'deki Menemen Tapu Müdürlüğünde, aralarında müdür, tapu çalışanları, takipçi ve emlakçının da bulunduğu rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 16 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son zamanlarda Menemen Tapu Müdürlüğünden gelen art arda gelen tapudaki rüşvet iddiaları sonrası yapılan planlı çalışma ve teknik takip sonrası yapılan operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Menemen Tapu Müdürü A.D. ve tapu müdürlüğü personelinin de bulunduğu 23 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan 16 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 02:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Menemen'deki Rüşvet Operasyonunda 16 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]