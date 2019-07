İZMİR MENEMENLİ USTALAR İTALYA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

MENEMENLİ çömlek ustaları, İtalya 'da 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Türkiye 'yi temsil etmeye hazırlanıyor. İki kategoride 6 kişilik ekiple yarışacaklarını belirten Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, İnşallah Menemen'imizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edip yarışmadan birincilikle döneceğiz dedi. İtalya'nın Grottaglie kentinde 36 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Çömlekçilik Yarışması'nda Menemenli çömlekçiler Türkiye'yi temsil edecek. 26-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan yarışmada, estetik ve çanak çekme dalları olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak olan 6 kişilik ekip, Türkiye'den yarışmaya katılan tek grup olmanın gururunu yaşıyor. Çamura hayat veren ustalar, günde altı saatten fazla antrenman yaparak yarışmada derece elde etmek için mücadele ediyor.Yarışma için büyük bir hazırlık yaptıklarını belirten Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, Bu sene inşallah iyi bir derece alacağız. Menemen'deki atölyemizde her gün antrenman yaparak yarışmaya hazırlanıyoruz. Yarışma iki gün boyunca sürecek. 6 kiloluk çamurdan en uzun silindiri ve en geniş çanağı yapan kişi çanak çekme dalının birincisi olacak. Estetik kategorisinde ise estetik bakımından en iyi olanlar seçilecek. 40 santimetreyi geçmemek kaydıyla bir saat içinde estetik formu yaratmak için mücadele edeceğiz. Estetik formu bir saat içinde elde etmemiz gerekiyor dolayısıyla zamanla da yarışacağız. Daha önce 2014 yılında bu yarışmaya katıldık ve ve mansiyon aldık. Bu yıl da birinci olacağımızı iddia ediyoruz. Çünkü çok iyi bir hazırlığımız var. Böyle bir yarışmaya katılmaktan dolayı gururluyuz. İnşallah Menemen'imizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil edip yarışmadan birincilikle döneceğiz dedi.'BİRBİRİMİZLE BİLE YARIŞIYORUZ'Yarışma için her gün çalıştıklarını belirten Gökhan Taşhomcu, Aynı zamanda birbirimizle de rekabet halindeyiz, daha iyi çanağı yapabilmek için mücadele ediyoruz. Kendi sektörümüzde oldukça iddialıyız ama yurt dışındaki rakiplerimiz de güçlü. Biz elimizden geleni yapacağız ve inşallah başaracağız. Menemen çömlekçileri adına bir gururu yaşıyoruz ve bizim sektörümüzün gelişebilmesi için bu yarışma çok önemli dedi.Yarışmaya katılacak ekipte yer alan Bilal Deniz , Her gün biraz antrenman yapıyoruz. Ben estetik dalda şansımı denemeyi düşünüyorum. Çanakta zaten oldukça iyiyim, bu zamana kadar benim gibi çanak yapabilen olmadı. Daha önce yarışmaya katıldığım için karşımıza ne çıkacağını ve yarışmanın kurallarını biliyoruz diye konuştu. Yarışmaya ilk kez katıldığını belirten Ali Hikmet Koç da Çok heyecanlıyız, çünkü ülkemizi temsil etmeye gidiyoruz. Amacımız dereceyle dönmek ve seramikte Menemen'in olduğunu, Menemen çömlekçilerinin olduğunu tüm dünyaya göstermek dedi.