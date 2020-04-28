İZMİR Mercankoy kıyı şeridi sarıya bürüdü - Son Dakika

Şifne Mahallesinde bulunan Mercankoy Koyu mevkiinde kıyı boyunca suyun rengi, sarı tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla denizi görüntüledi. Denizin renginin değiştiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer sudan numune aldı. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Mercankoy Koyun sakinlerinden Mehmet Özgen, "Tüm Şifne sahili kıyıları sarı renge büründü. Sabah çok daha yoğundu. Öğleye doğru azaldı. Tedirgin olduk" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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