İzmir merkez 43 ilde eş zamanlı fetöpdy operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkez 43 ilde eş zamanlı fetöpdy operasyonu

6 saat önce

İzmir merkez 43 İlde eş zamanlı FETÖPDY operasyonHalil İbrahim KARABIYIKİZMİR, (DHA)FETHULLAHÇI Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i...

İzmir merkez 43 İlde eş zamanlı FETÖPDY operasyon

Halil İbrahim KARABIYIKİZMİR, (DHA)

FETHULLAHÇI Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

FETÖPDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkez 43 ilde eş zamanlı fetöpdy operasyonu

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:44 Kaynak: DHA
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