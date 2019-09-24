Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 11 ilde fetö operasyonu: 46 gözaltı
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İzmir merkezli 11 ilde fetö operasyonu: 46 gözaltı

9 dakika önce

İZMİR merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 11 ilde fetö operasyonu: 46 gözaltı, System.String[]

İZMİR merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir, İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa'da operasyon düzenlendi. Polisin bu sabah eş zamanlı yaptığı baskınlarında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 14 kişi, 2011 yılında yapılan 'polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme' sınavında usulsüzlük yaptıkları belirtilen 16 kişi ve örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:20 Kaynak: DHA
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