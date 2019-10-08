Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

19 dakika önce

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı, System.String[]

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aralarında İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

(İHA)

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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