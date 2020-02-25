İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon

7 saat önce

İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon.

İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon

İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
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