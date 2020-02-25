İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon - Son Dakika

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İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon
7 saat önce
İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:19 Kaynak: DHA
İzmir merkezli 12 ilde yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik operasyon
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