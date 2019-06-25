İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
1 saat önce
İZMİR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
İZMİR merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) içindeki yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında muvazzaf üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 15 ilde yapılan eş zamanlı baskınlardan birçok şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.
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