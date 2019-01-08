Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 37 Gözaltı

İzmir Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 37 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İzmir Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 37 Gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Iğdır ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve mahrem yapılanmadan ankesörlü telefonla arandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

TSK, İzmir, Güncel
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