İzmir Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 37 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
İZMİR merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Iğdır ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve mahrem yapılanmadan ankesörlü telefonla arandıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:04 Kaynak: DHA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga