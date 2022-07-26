İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

26.07.2022 08:12

İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 14'ü kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri olan 14'ü muvazzaf 21 asker 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'i astsubay rütbesinde olduğunu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 18 ilde düğmeye bastı.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika

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