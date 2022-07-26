İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika
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İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

26.07.2022 06:09
İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden; 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen, ve 18'i astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika
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