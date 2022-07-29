İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldığı öne sürülen, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kurduğu belirtilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden; 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması - Son Dakika

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