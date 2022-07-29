İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması

29.07.2022 15:55
İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldığı öne sürülen, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kurduğu belirtilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden; 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir merkezli 18 ilde 26 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'inin astsubay rütbesinde olduğu belirtilen şüphelilerden 34'ü gözaltına alındı. Yurt dışında firari olan diğer şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 10'u, itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
Kaynak: DHA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:06 Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 8 kişiye FETÖ tutuklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement