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İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonu

19 dakika önce

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]
İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 38 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 36'sı ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si, savcılık sorgusu sonrasında salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 34 şüpheliden 10'u tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, 28'i muvazzaf, diğerleri ihraç, askeri okuldan ilişiği kesilen ya da emekli olan 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartılmıştı.
İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda, zanlılardan 38'i gözaltına alınmış, şüphelilerden 2 muvazzafın yurt dışı görevinde, diğer 2'sinin de firari olduğu tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:20 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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