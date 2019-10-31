Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

11 dakika önce

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş adamı ve esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş adamı ve esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.


Bu kapsamda, haklarında daha önce işlem yapılmadığı belirlenen, Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan aralarında 11 iş adamı ve 10 esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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