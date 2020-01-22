İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

6 saat önce

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheli ile haklarında aleyhe beyan, örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere toplamda 12...

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheli ile haklarında aleyhe beyan, örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere toplamda 12 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheli ile haklarında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere toplam 12 şüpheliyi yakalamak için Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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