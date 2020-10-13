İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon

13.10.2020 08:51
İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon, System.String[]

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile sağladığı koordinasyon ile örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyon çerçevesinde 16'sı pilot (4'ü F16 pilotu) olmak üzere 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 105'i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen askerlerin 7'sinin albay, 2'sinin yarbay, 9'unun binbaşı, 17'sinin yüzbaşı, 37'sinin üsteğmen, 4'ünün teğmen, 33'ünün astsubay, 1'inin uzman çavuş olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Sahil Güvenlik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 25 ilde FETÖ'nün hava kuvvetleri ve sahil güvenlik yapılanmasına operasyon - Son Dakika

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