Son dakika haber! İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İZMİR - İzmir merkezli 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 66 şüpheli için gözaltı kararı çıkarılırken, şuana kadar aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanında gözaltına alındığı öğrenildi.

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