Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'cülere operasyon: 3 tutuklama
Son Dakika Güncel İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'cülere operasyon: 3 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'cülere operasyon: 3 tutuklama

6 saat önce

İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'cülere operasyon: 3 tutuklama, System.String[]

İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve programın içeriklerinde isimleri geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:20 Kaynak: DHA
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